iran dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti

In Iran, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati del 30%, mentre quelli dell’urea sono cresciuti del 40%. La Coldiretti Puglia segnala che, dopo l’impennata dei costi del gasolio, si registrano nuovi rialzi nel settore agricolo. Le variazioni riguardano sia i fertilizzanti che altri prodotti chimici utilizzati nelle coltivazioni. La situazione interessa le dinamiche di mercato e i costi di produzione agricola.

IRAN: COLDIRETTI PUGLIA, DOPO GASOLIO SCHIZZANO ANCHE PREZZI FERTILIZZANTI (+30%) E UREA (+40%); AZIENDE AGRICOLE SOTTO PRESSIONE L’esplosione del conflitto in Iran sta già producendo effetti concreti sull’agricoltura pugliese, aggravando una situazione energetica e logistica già critica e mettendo sotto pressione le aziende agricole della regione che dopo un aumento repentino del costo del gasolio agricolo di quasi il 40%, oltre al costo dell’energia elettrica, stanno subendo la crescita esponenziale dei prezzi dei fertilizzanti azotati che registrano aumenti del 30%, con difficoltà crescenti anche nel reperimento della merce, mentre gli altri concimi segnano incrementi medi del 15% e continuano a salire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

