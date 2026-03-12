Iran dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti

Da ilsipontino.net 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati del 30%, mentre quelli dell’urea sono cresciuti del 40%. La Coldiretti Puglia segnala che, dopo l’impennata dei costi del gasolio, si registrano nuovi rialzi nel settore agricolo. Le variazioni riguardano sia i fertilizzanti che altri prodotti chimici utilizzati nelle coltivazioni. La situazione interessa le dinamiche di mercato e i costi di produzione agricola.

IRAN: COLDIRETTI PUGLIA, DOPO GASOLIO SCHIZZANO ANCHE PREZZI FERTILIZZANTI (+30%) E UREA (+40%); AZIENDE AGRICOLE SOTTO PRESSIONE L’esplosione del conflitto in Iran sta già producendo effetti concreti sull’agricoltura pugliese, aggravando una situazione energetica e logistica già critica e mettendo sotto pressione le aziende agricole della regione che dopo un aumento repentino del costo del gasolio agricolo di quasi il 40%, oltre al costo dell’energia elettrica, stanno subendo la crescita esponenziale dei prezzi dei fertilizzanti azotati che registrano aumenti del 30%, con difficoltà crescenti anche nel reperimento della merce, mentre gli altri concimi segnano incrementi medi del 15% e continuano a salire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

iran dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti
© Ilsipontino.net - Iran, dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti

Articoli correlati

Carburanti, l’ondata di rincari continua: schizzano i prezzi per benzina e gasolio(Adnkronos) – Dopo i rialzi dovuti alla guerra in Iran, continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in...

Prezzi alle stelle per gasolio e fertilizzanti, Cia Benevento chiede taglio delle accise e controlli serratiTempo di lettura: 2 minutiI rincari su gasolio e fertilizzanti stanno mettendo a dura prova gli agricoltori sanniti.

Hormuz: La Crisi che ha Ridefinito gli Equilibri Globali | Dossier 001

Video Hormuz: La Crisi che ha Ridefinito gli Equilibri Globali | Dossier 001

Altri aggiornamenti su Iran dopo gasolio schizzano anche...

Temi più discussi: Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l'incubo bollette; Guerra in Iran, energia alle stelle: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce; Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; La guerra in Iran fa schizzare i prezzi della benzina: previsti forti rincari anche nella bolletta del gas.

Perchè benzina e gasolio, dopo essere schizzati alle stelle, scenderanno molto lentamenteDopo essere schizzate alle stelle benzina e gasolio ci impiegheranno molti giorni per ritornare ai livelli pre-guerra in Iran: ecco perchè. auto.everyeye.it

iran dopo gasolio schizzanoGuerra e maxi rincari. Benzina e gasolio schizzano ai massimi. I prezzi nel PicenoIl petrolio ai livelli del 2022, subito dopo l’invasione dell’Ucraina. In una sola settimana in alcuni distributori registrati aumenti. fino a 17 centesimi al litro. Fertilizzanti più salati del 30 pe ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.