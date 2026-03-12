Nella notte due droni hanno attaccato la base italiana di Erbil in Iran. I militari presenti sono stati colpiti, ma stanno bene. La notizia è stata diffusa da Bonelli durante una diretta su Rete4. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità italiane e internazionali. Nessun dettaglio sui danni o sui responsabili dell’attacco. La sicurezza della base rimane al centro delle discussioni in queste ore.

Nella notte due droni hanno colpito la base italiana di Erbil in Iran, a dare la notizia Bonelli in diretta su Rete4. Nessun ferito e il colonnello Pizzotti assicura che stanno tutti bene e preparati a queste cose Due droni nella notte hanno colpito la base di Erbil, dove in Iran si trovano i soldati italiani, in particolare nel Kurdistan iracheno. L’attacco è avvenuto alle 23.10 ora locale all’interno di Camp Singara: ad essere stato colpito il bar-ristorante della base, meglio conosciuto come Il Fortino. L’esplosione ha provocato un incendio e due automezzi sono stati colpiti, fortunatamente non si registrano feriti del personale italiano che ha la base lì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, colpita base italiana di Erbil, i militari stanno bene ma cresce la preoccupazione

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, colpita base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene” – La diretta

Leggi anche: Un missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "I nostri militari stanno bene"

Contenuti e approfondimenti su Iran colpita base italiana di Erbil i...

Temi più discussi: Iran, colpita ancora la base di Ali al Salem (Kuwait) dove sono schierati i militari italiani; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Colpita dall’Iran Ali al Salem, dove sono schierati anche militari italiani. Ecco le caratteristiche della base; Base italiana in Iraq colpita dai missili dell’Iran: i soldati nei bunker. Nuovo raid di Israele su Teheran.

Guerra Iran, colpita con un missile la base italiana di Erbil. Tajani: «Nessun ferito, militari al sicuro nel bunker»«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Iran, la guerra in diretta: drone colpisce base italiana a Erbil, in Iraq: Siamo al sicuro nei bunker, l’allerta resta alta. Sale il prezzo del petrolioLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: drone colpisce la base militare italiana a Erbil, in Iraq, non si registrano feriti ... fanpage.it

Ieri, nel pieno del suo delirio alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha paragonato i bombardamenti americani sull’Iran alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo: “Dite viva gli americani che hanno liberato l’Italia dal nazifascismo, ma poi dite no agli am facebook

Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo x.com