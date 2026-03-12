Iran colpisce navi e base italiana | allarme petrolio a 200$

Il 12 marzo 2026, nello Stretto di Hormuz, tre navi sono state attaccate dall’Iran, mentre un missile ha raggiunto la base italiana a Erbil, in Iraq. Questa serie di eventi ha generato preoccupazioni tra le forze militari e i mercati globali, con il prezzo del petrolio che ha toccato i 200 dollari al barile. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.

La cronaca nazionale del 12 marzo 2026 è dominata da una tensione geopolitica senza precedenti nel Medio Oriente, dove l’Iran ha colpito tre navi nello Stretto di Hormuz e un missile ha raggiunto la base italiana a Erbil in Iraq. Mentre la premier Giorgia Meloni dichiara che l’Italia non parteciperà al conflitto né sarà complice o isolata, sul territorio italiano si registrano due emergenze sociali gravi: un femminicidio a Messina legato all’evansione dai domiciliari e un caso di torture su minori in carcere a Casal del Marmo. L’impatto economico è immediato con l’allarme petrolio che potrebbe spingere il prezzo a 200 dollari, mentre i dazi statunitensi vengono rilanciati verso Europa, Cina e India dopo una pausa temporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran colpisce navi e base italiana: allarme petrolio a 200$ Articoli correlati Trappola Hormuz, l’Iran colpisce tre navi cargo: “Il greggio arriverà a 200 dollari”. Missile su base italiana in IraqRoma – L’intervento straordinario dell’Agenzia internazionale per l’energia, con il rilascio coordinato di 400 milioni di barili di greggio dalle... L'Iran colpisce tre navi a Hormuz: "Il petrolio salirà a 200 dollari". L'Occidente "libera" 400 milioni di barili di greggioLa guerra del Golfo registra una nuova escalation nelle acque di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale. Co tam Panie w polityce cz. XII Tutto quello che riguarda Iran colpisce Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; La guerra d'Iran si allarga, Israele colpisce Hezbollah e altre notizie interessanti; Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra. Alta tensione a Hormuz, Teheran attacca tre navi. L’Iran: «Mojtaba è ferito»«Preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile». La minaccia parte da Teheran, da Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare. Viene pronunciata ... ilmessaggero.it L'Iran colpisce 3 navi a Hormuz, 'il greggio salirà a 200 dollari'. Nuovi raid di Israele su Teheran- LIVE BLOGAllerta mine, i porti del regime nel mirino Usa. La guerra spacca i Maga, Trump: 'Finirà presto, finiamo il lavoro'. Forbes: l'operazione costa un miliardo di dollari al giorno (ANSA) ... ansa.it **IRAN: CROSETTO, 'MISSILE COLPISCE BASE ITALIANA A ERBIL' facebook Attacco all'Iran, le notizie del 12 marzo 2026 | Missile colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq x.com