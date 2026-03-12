Il 12 marzo 2026, alle ore 21:11, nel Golfo Persico si sono verificati numerosi colpi di arma da fuoco, con un attacco diretto contro la base di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. In totale, sono stati segnalati 1.728 colpi sparati, segnando un episodio di estrema violenza e tensione nella regione.

Il 12 marzo 2026, alle ore 21:11, il bilancio degli scontri nel Golfo Persico rivela una concentrazione di fuoco inaspettata e chirurgica. Su un totale di 3.916 attacchi lanciati da Teheran tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, ben 1.728 colpi hanno colpito esclusivamente gli Emirati Arabi Uniti, rappresentando il 44,1 per cento del totale delle aggressioni registrate. Questa asimmetria non è casuale né dettata solo dalla geografia; si tratta di una scelta strategica mirata a colpire il cuore operativo della coalizione anti-iraniana. Mentre Kuwait ne ha subiti 942 e Israele 550, Dubai e Abu Dhabi sono diventati il bersaglio principale perché fungono da piattaforma operativa, centro nevralgico dell’intelligence e simbolo di un modello politico percepito come minaccia esistenziale dal regime di Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: 1.728 colpi sugli Emirati, Al Dhafra bersaglio

