Ipotesi taglio agli orari dei centri prelievi di Frsoinone La Cgil fa muro | Scelta incomprensibile

La Cgil e lo Spi Cgil di Frosinone Latina hanno espresso forte opposizione a una possibile riduzione degli orari di apertura dei centri prelievi della Asl di Frosinone. La questione riguarda una rimodulazione imminente che, secondo i sindacati, potrebbe compromettere l’accesso ai servizi sanitari territoriali. La discussione si innesca in un contesto di tensione tra le parti coinvolte sulla gestione dei servizi pubblici.

Un duro braccio di ferro si profila all'orizzonte sulla gestione dei servizi sanitari territoriali. La Cgil e lo Spi Cgil di Frosinone Latina hanno lanciato l'allarme in merito a una possibile e imminente rimodulazione al ribasso degli orari di apertura dei centri prelievi della Asl di Frosinone. Un'ipotesi che le sigle sindacali respingono con fermezza, definendo la strategia aziendale "incomprensibile e penalizzante" sia per l'utenza che per il personale impiegato. Al centro della contesa vi è la gestione dei ritardi, ormai noti, nella lavorazione e nella consegna dei referti medici. Secondo il sindacato, la potenziale soluzione di anticipare la chiusura e ridurre le finestre orarie di accesso ai servizi rappresenta una risposta sbagliata che non affronta le vere radici del problema. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

