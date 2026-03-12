Ipotesi nuovo cartello stradale in Italia | il rombo bianco su sfondo blu per favorire la sostenibilità

In Italia, si ipotizza l’introduzione di un nuovo cartello stradale rappresentato da un rombo bianco su sfondo blu, destinato a segnalare le corsie HOV, riservate ai veicoli con più passeggeri. Questa proposta si ispira a pratiche già adottate in vari Paesi europei, dove il simbolo serve a distinguere le corsie a traffico limitato. La novità mira a migliorare la gestione del traffico e la sostenibilità.

