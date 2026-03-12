Intramontabili Simona e Federica Vincono i Master italiani

Durante il fine settimana, l’Atletica Ravenna ha ottenuto ottimi risultati ai campionati italiani indoor master e di lanci invernali master organizzati ad Ancona. La squadra ha portato a casa due medaglie d’oro, con Simona e Federica che si sono distinte nel settore, confermando la loro presenza tra le atlete più competitive a livello nazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni.

Weekend di successo per l'Atletica Ravenna che torna a casa da Ancona con ben due medaglie d'oro conquistate nei campionati italiani individuali indoor master e di lanci invernali master organizzati da C.R. Fidal Marche. A trionfare sono Simona Giorgi, che ha conquistato il primo posto nella categoria Master SF50 nel lancio del martello con 42,03 metri e Federica Oliani, vincitrice nella categoria Master SF50 nel salto triplo con 8,15 metri. Giorgi, inoltre, ha portato a casa un secondo posto nel martello con maniglia con un lancio di 11,95 metri. "Subito dopo la vittoria ho provato una grande emozione. Non è solo la soddisfazione per il risultato, ma la consapevolezza di tutto il lavoro che c'è dietro: gli allenamenti, la costanza, i sacrifici e anche i momenti in cui bisogna stringere i denti – commenta soddisfatta Giorgi –.