Intesa Cgil Firenze-Cooplat per il reinserimento delle vittime di sfruttamento lavorativo

Una nuova iniziativa riguarda un accordo tra la Cgil di Firenze e Cooplat che mira a creare percorsi di reinserimento lavorativo per le persone che sono state o potrebbero essere vittime di sfruttamento sul lavoro. L’obiettivo è offrire opportunità di recupero e supporto, coinvolgendo direttamente le parti interessate in questa azione di tutela e inserimento. La collaborazione si concentra su misure concrete per favorire il reinserimento professionale.

Firenze, 12 marzo 2026 - Attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Lo prevede un accordo tra Cgil Firenze e la cooperativa Cooplat, siglato nell'ambito del progetto Soleil - Servizi di orientamento al lavoro ed empowerment interregionale legale. L'intesa, si spiega in una nota, nasce dalla volontà condivisa di contrastare con maggiore efficacia le situazioni di illegalità e sfruttamento presenti nel mercato del lavoro, promuovendo al tempo stesso percorsi di integrazione socio-lavorativa e di qualificazione professionale per le persone coinvolte. Il progetto Soleil, promosso...