intervista ad alice basso

L’autrice Alice Basso ha pubblicato il suo nuovo romanzo, “Le ottanta domande di Atena Ferraris”, il 27 gennaio. Nel libro, prosegue la storia della protagonista Atena Ferraris, protagonista già presente in “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”. L’autrice torna a narrare le avventure di questa eroina, con un racconto che si distingue per delicatezza e originalità.

Finalmente il momento è arrivato. Dopo “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”, Alice Basso è tornata a raccontare le avventure di Atena, la sua nuova, deliziosa, tenerissima eroina, nel romanzo “Le ottanta domande di Atena Ferraris”, uscito il 27 gennaio. Chi si appresta a leggerlo sappia che, se ha amato Atena nel primo libro della saga a lei dedicata, ne verrà conquistato definitivamente. Merito della simpaticissima madre letteraria di Atena, Alice Basso, che oggi ci parla del suo nuovo romanzo, affrontando anche argomenti estremamente importanti. 1) I suoi romanzi sono frutto di un’accuratissima preparazione, indispensabile per ricostruire, tanto per dirne una, l’ambientazione storica degli Anni Trenta per Anita Bo, per non parlare di un tema tecnico e delicato come la neurodivergenza di Atena Ferraris. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

