Il decreto bollette non basta a proteggere le imprese, secondo alcuni rappresentanti del settore, che chiedono interventi mirati sulle accise per abbassare i costi. La necessità di intervenire sui prezzi dell’energia viene sottolineata come prioritaria per sostenere le attività economiche locali. La richiesta di azioni concrete si concentra sulla riduzione delle tasse sui carburanti e sulle bollette.

Il decreto bollette non è sufficiente a tutelare le imprese. "Per un territorio come il nostro - interviene con una nota Christian Di Sanzo (nella foto), deputato PD in Commissione attività produttive della Camera, attuale coordinatore reggente del PD Prato - dove il distretto tessile è già sotto pressione, il segnale che arriva dai panificatori si aggiunge a un quadro che conosciamo bene. Tessile, manifattura, artigianato lanciano lo stesso grido dall’allarme: la capacità delle piccole e medie imprese di reggere i costi energetici è al limite. Per chi lavora con forni accesi molte ore al giorno, con macchinari che non si possono spegnere, l’energia non è una voce del bilancio tra le altre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Intervenire sulle accise e ridurre i costi"

Articoli correlati

Crisi Europam, «Ridurre le accise aiuterebbe gli impianti dei territori»La ripresa delle forniture di carburante agli impianti Europam di Ponte dell’Olio e della Valnure, dopo circa otto mesi di sospensione, rappresenta...

Benzina e diesel verso i 2 euro al litro. La Meloni è pronta a ridurre le acciseSono quotazioni ingiustificate poiché non esiste oggi in Italia una situazione di emergenza nelle forniture di petrolio o di combustibili fossili...

Effetto accise sui carburanti, gasolio più caro della benzina

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Intervenire sulle accise e ridurre i...

Temi più discussi: Benzina, diesel e bollette: cosa può cambiare con le accise mobili: cosa significa e l'impatto sui prezzi; L'intervento sulle accise è stato rinviato, il caro benzina resta; Intervenire sulle accise e ridurre i costi; Cdm, congelato il taglio sulle accise. E il Colle convoca il Consiglio di difesa.

CARO CARBURANTI Caro carburanti, il governo non interviene sulle accise: scoppia la protestaIl prezzo di benzina e diesel continua a salire mentre il governo non è ancora intervenuto sul tema delle accise, alimentando le proteste ... statoquotidiano.it

Meloni equilibrista sull'Iran: Non condivido, né condanno. E studia le accise mobili contro il caro benzinaAl netto del premier spagnolo nessuno in Europa ha condannato l’iniziativa di Trump, dice la premier, che prepara anche le misure per gestire i riflessi interni del conflitto. Con il brent sopra i 1 ... ilfoglio.it

È stato un onore intervenire nel panel su “Parlamento e governo(i) dell’Unione europea” alla prestigiosa Accademia dei #Lincei insieme ai professori Gianfranco Pasquino e Luciano Bardi e Roberto Santaniello x.com

In che modo si può intervenire sul prezzo della benzina Ecco un estratto della puntata di 3 Fattori dove parliamo di questo in modo molto più ampio. Il link della puntata intera è al link https://shorturl.at/e0TyO - facebook.com facebook