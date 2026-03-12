Nella ventinovesima giornata della Serie A 20252026, Inter e Atalanta si sfidano in una partita importante per la corsa allo scudetto e alla zona europea. I nerazzurri cercano di consolidare il primato, mentre i bergamaschi vogliono mantenere vivissima la speranza di qualificarsi in un torneo continentale. La partita si svolge in uno stadio di Milano ed è trasmessa in diretta televisiva.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Vincere per i nerazzurri vorrebbe dire mettere una ipoteca sullo scudetto, mentre i bergamaschi devono fare punti per restare ancora alla lotta per un posto in Europa. Inter vs Atalanta si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Meazza. INTER VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri stanno dominando il campionato con sette punti di vantaggio sul Milan, ma l’eliminazione dagli ottavi di Champions League ha aperto qualche crepa. Il vantaggio resta rassicurante, ma una eventuale sconfitta contro l’Atalanta, potrebbe avvicinare i rossoneri a -4. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Atalanta, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Atalanta vs Udinese, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Leggi anche: Carrarese vs Palermo, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League

Una selezione di notizie su Inter vs Atalanta ventinovesima...

Temi più discussi: Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto; Fantacalcio, le probabili formazioni della 29ª giornata di Serie A 2025/26; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca.

Inter-Atalanta: tv, streaming, orario e formazioniInter e Atalanta si affrontano nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com

Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e ScamaccaNella sfida tutta nerazzurra Inter e Atalanta vanno a caccia del riscatto dopo le recenti sconfitte contro Milan e Bayern Monaco: le ultime sulle formazioni ufficiali di Chivu e Palladino. goal.com

Vedi Bodø e poi perdi: dopo Inter, Manchester City e Atlético Madrid cade anche lo Sporting Lisbona contro i gialloneri terribili che adesso vedono i quarti ad un passo. Dove può arrivare questa favola facebook

Inter, prima lo scudetto poi la rivoluzione: i big in bilico, si riparte da Manu Koné x.com