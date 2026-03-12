Inter The Opus | nasce il volume speciale per celebrare i 118 anni di storia

L’Inter ha annunciato la pubblicazione di “Inter The Opus – 118 Marquee Edition”, un volume speciale che ripercorre i 118 anni di storia del club nerazzurro. Il progetto editoriale, di grande rilievo, è stato presentato in occasione di questa ricorrenza e raccoglie fotografie, documenti e approfondimenti sulla storia del team. La pubblicazione è stata ideata e realizzata dall’Inter stessa.

Inter The Opus. L' Inter ha presentato " Inter The Opus – 118 Marquee Edition ", un progetto editoriale di grande prestigio nato per celebrare i 118 anni di storia del club nerazzurro. Si tratta di un volume esclusivo realizzato in collaborazione con la casa editrice Opus, specializzata nella creazione di libri da collezione dedicati alle icone dello sport e della cultura. L'opera è pensata come un tributo alla tradizione e ai successi dell' Inter, raccontando oltre un secolo di calcio attraverso immagini, documenti e testimonianze rare. Il libro nasce da un lungo lavoro di ricerca condotto dal team creativo di Opus insieme agli storici e ai responsabili dell'archivio del club.