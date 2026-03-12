Inter News Calhanoglu mette il turbo nel recupero | con l’Atalanta…

Durante l’allenamento odierno a Appiano Gentile, l’Inter ha lavorato intensamente in vista della partita di sabato contro l’Atalanta, che si giocherà alle 15:00 allo stadio San Siro. In particolare, Calhanoglu si è concentrato sul recupero e ha mostrato segnali di miglioramento nelle sessioni di allenamento. La squadra si prepara quindi per la sfida, che rappresenta un momento importante del campionato.

Inter News. L’allenamento odierno ad Appiano Gentile rappresenta un passaggio importante nella preparazione dell’ Inter in vista della sfida contro l’ Atalanta, in programma sabato alle 15:00 allo stadio San Siro. La squadra nerazzurra continua a lavorare alla vigilia della 29^ giornata di Serie A, ma lo staff tecnico è ancora alle prese con alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche di diversi giocatori. Tra le principali incognite c’è quella che riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro non ha ancora recuperato completamente dalla forte contusione alla tibia rimediata nel Derby contro il Milan. Anche nell’ultima seduta ha svolto lavoro personalizzato e la sua presenza contro l’ Atalanta resta in forte dubbio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Calhanoglu e non solo, Chivu cambia in Inter Lecce: quattro novità nel recupero di campionatodi Redazione Inter News 24Calhanoglu assente contro il Lecce, Cristian Chivu potrebbe fare diversi cambi di formazione domani sera nel recupero Il... Leggi anche: Inter news, Calhanoglu e Frattesi restano a Milano e saltano il Bodo Una selezione di notizie su Inter News Temi più discussi: Inter, le ultime su Thuram, Calhanoglu, Bonny e Dumfries in vista del Milan; Perché Calhanoglu non gioca titolare il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza del turco; Como-Inter, le pagelle - Martinez affidabile, Diouf anonimo. Dumfries mette benzina nelle gambe; Ancora Dimarco, poi Calhanoglu: l'Inter batte il Genoa 2-0. CdS – Inter, si riflette sul futuro di Calhanoglu: c’è una domanda scontata da farsiIl centrocampista turco ha un contratto in scadenza nel 2027 per cui in estate sarà al bivio Hakan Calhanoglu con l'Inter ... fcinter1908.it Inter, le novità dall’infermeria. Da Bastoni a Calhanoglu, Lautaro e Thuram: le date dei rientriL'Inter è ripartita subito ad Appiano mettendo nel mirino la gara di sabato contro l'Atalanta. Chivu spera di recuperare i giocatori infortunati ... msn.com Educazione finanziaria e sport: BPER incontra i giovani calciatori dell’Inter al TIM Youth Centre #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook Le probabili convocazioni di Gattuso per i play-off mondiali secondo la Gazzetta Portieri Carnesecchi (Atalanta) Donnarumma (Manchester City) Meret (Napoli) Vicario (Tottenham) Centrali Bastoni (Inter) Buongiorno (Napoli) Calafiori (Arsenal) x.com