Inter-Milan alla rovescia | Chivu che freddezza Max vivace come un deb

Durante il match tra Inter e Milan, Chivu ha dimostrato grande freddezza in alcune situazioni, mentre Max è apparso più vivace rispetto al solito. L’incontro ha visto due uomini con caratteristiche opposte, entrambi pronti a sfruttare le occasioni arrivate in estate. La partita ha evidenziato le differenze tra i due, senza però approfondire motivazioni o conseguenze.

Sì, certo, esistono gli allegriani. Un po' come gli zemaniani, i sacchiani, i mourinhani, ad indicare - nel caso degli ultimi tre - caratteristiche ben marcate. Spregiudicatezza, visione, mentalità. Gli allegriani sono invece i cultori dell'equilibrio, non della prudenza o - come si dice superficialmente - dell'arte difensiva. Perché Max nella sua lunga e vincente carriera, quando ha dovuto sfruttare al massimo il potenziale offensivo, non ha esitato a mettere addirittura cinque attaccanti. Non solo per una questione linguistica, non esiste invece una corrente di pensiero che fa capo a Cristian Chivu. Troppo fresca la sua carriera da allenatore per poter dare al suo calcio una definizione ben precisa, per poter immaginare che qualcuno lo abbia preso a modello.

