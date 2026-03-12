Inter-Atalanta | Thuram torna Bastoni in dubbio

Il match tra Inter e Atalanta si svolgerà sabato alle 15 a San Siro. Thuram è tornato a disposizione, mentre Bastoni è in dubbio a causa di un infortunio. I nerazzurri vogliono ottenere una vittoria per riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan e mantenere il ritmo in campionato.

Il match Inter-Atalanta si giocherà sabato alle 15 a San Siro. I nerazzurri cercano subito una rivincita dopo il derby perso contro il Milan per evitare un avvicinamento dei rossoneri in classifica. La squadra deve dimostrare di aver voltato pagina immediatamente. Cristian Chivu sta lavorando alla formazione ideale, gestendo assenze e recuperi fondamentali per questa sfida cruciale. L'obiettivo è rialzarsi sul campo senza pagare mentalmente la sconfitta subita nel confronto milanese. Vincere sarebbe il segnale definitivo di ripresa per la squadra guidata dal tecnico. Lo stato delle formazioni e i rientri attesi. La buona notizia riguarda Marcus Thuram, l'attaccante francese che era fuori per una sindrome influenzale durante il derby.

