Intelligence USA | leadership iraniana intatta nessun rischio di crollo immediato

L’intelligence statunitense ha comunicato che la leadership dell’Iran si mantiene stabile e non si prevede un crollo imminente, anche dopo quasi due settimane di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. La relazione evidenzia che, nonostante le tensioni militari, il vertice iraniano non mostra segni di indebolimento o di crisi immediata.

Secondo quanto riportato da Reuters, l’intelligence statunitense segnala che la leadership dell’ Iran resta in gran parte intatta e non corre il rischio di un collasso immediato, nonostante quasi due settimane di bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele. Tre fonti anonime citate dall’agenzia spiegano che una “moltitudine” di rapporti di intelligence offre “un’analisi coerente secondo cui il regime non è in pericolo” e continua a mantenere il controllo sulla popolazione. La valutazione contrasta alcune previsioni iniziali secondo cui l’intensificarsi delle operazioni militari avrebbe potuto indebolire significativamente la leadership iraniana, confermando invece la stabilità interna del Paese, almeno nel breve periodo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

