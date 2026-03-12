insonnia e disturbi del sonno in parlamento nasce gruppo di lavoro dedicato

In Parlamento è stato creato un gruppo di lavoro dedicato ai disturbi del sonno, con particolare attenzione all'insonnia cronica. La decisione arriva in risposta alla crescente consapevolezza dell'impatto di queste condizioni sulla vita quotidiana, sulla salute e sui costi sociali. La formazione di questo team mira a approfondire le problematiche legate ai disturbi del sonno e a promuovere iniziative di sensibilizzazione e intervento.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Mettere in evidenza la rilevanza i disturbi del sonno come l'insonnia cronica, una condizione ancora sottovalutata, ma che ha un impatto significativo sulla qualità della vita, sulla salute e sui costi sociali diretti e indiretti. È l'obiettivo del Gruppo di lavoro su insonnia e altri disturbi del sonno, all'interno dell'Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l'Alzheimer, promosso dalla deputata Annarita Patriarca e dalla senatrice Beatrice Lorenzin, e presentato oggi a Roma. L'insonnia - informa una nota - è una patologia diffusa che colpisce circa 13,4 milioni di italiani, soprattutto donne (60-70% dei casi), con una maggiore incidenza tra i 45 e i 65 anni, e che comporta gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sull'economia nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

