Inquinamento atmosferico Le città italiane migliorano

Nel 2025, 13 capoluoghi italiani hanno superato il limite giornaliero di PM10, rispetto ai 25 del 2024. Lo smog nelle città si riduce, ma la situazione non è ancora sotto controllo. Le rilevazioni indicano una diminuzione dei giorni di superamento, anche se molte aree continuano a registrare concentrazioni di inquinanti oltre i livelli consentiti. I dati sono stati diffusi dalle autorità competenti.

Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da poter parlare finalmente di svolta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi che hanno superato il limite giornaliero di PM10 (50 microgrammi per metro cubo per oltre 35 giorni l'anno), contro i 25 del 2024. Un dato tra i più positivi degli ultimi anni, ma che secondo Legambiente non deve far abbassare la guardia. A fotografare la situazione, come ogni anno, è rapporto "Mal'Aria di città", che analizza la qualità dell'aria nei capoluoghi italiani. Se da un lato migliora il numero degli sforamenti, dall'altro lo scenario cambia radicalmente guardando al 2030, quando entreranno in vigore limiti europei molto più stringenti.