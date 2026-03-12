Inizia a delinearsi il calendario estivo di CarpInMusica il via per acquistare i biglietti online

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Comincia a delinearsi il cartellone di appuntamenti dell’estate carpigiana 2026 che, nell’ambito della rassegna "CarpInMusica" vedrà l’arrivo in città di artisti del calibro di Goran Bregovic, martedì 30 giugno, insieme alla sua Wedding and Funeral Orchestra, con il nuovo tour "God is not your baby sitter", e di Eugenio Finardi, che la scorsa primavera ha celebrato cinquant’anni di carriera con l’album di inediti "Tutto", al centro del concerto di mercoledì 29 luglio. Entrambi gli spettacoli si svolgeranno in piazzale Re Astolfo e i biglietti (al costo di 35 euro per Bregovic e di 25 euro per Finardi) sono in vendita sul circuito TicketOne a partire da oggi, giovedì 12 marzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

