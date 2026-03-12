Infortunio sul lavoro a Castel San Niccolò 49enne in elicottero a Careggi

Oggi a Castel San Niccolò si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Un uomo di 49 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Careggi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

CASTEL SAN NICCOLO' – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi a Castel San Niccolò, mobilitando una complessa macchina di soccorso. L'allarme alla centrale del 118 dell'Asl Toscana Sud Est è scattato alle 16,30 circa, richiedendo l'invio immediato di numerosi mezzi di emergenza data la criticità della situazione. Sul posto sono confluite l'ambulanza della Misericordia di Castel San Niccolò e l'ambulanza infermieristica di Stia, supportate dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine per la messa in sicurezza dell'area. La vittima dell'incidente è un uomo di 49 anni che, a causa dei gravi traumi riportati, ha necessitato del trasferimento d'urgenza tramite l'elisoccorso Pegaso 1.