Infortunio Rovella ai box fino all’estate | la frattura alla clavicola prolunga un’annata già tormentata le ultime

Nicolò Rovella si è infortunato alla clavicola, subendo una frattura che lo terrà fuori dal campo fino all’estate. L’infortunio si aggiunge a una stagione già difficile, caratterizzata da numerosi stop e problemi fisici che hanno influenzato la sua continuità. La sua ripresa è prevista solo dopo alcuni mesi, prolungando ulteriormente il suo stop.

