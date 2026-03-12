Indian Wells Sinner demolisce Tien | basta un’ora per la semifinale

A Indian Wells, Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien in due set, portandosi in semifinale dopo circa un’ora di gioco. Il tennista italiano ha mostrato sicurezza e precisione sul campo, senza lasciare spazio all’avversario. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha ottenuto il passaggio alla fase successiva del torneo.

Jannik Sinner ha battuto Learner Tien a Indian Wells: il tennista italiano è in semifinale dopo aver battuto lo statunitense in due set Non sbaglia Jannik Sinner e centra la semifinale a Indian Wells. Il numero due al mondo ha lasciato solo tre game a Tien, che è durato davvero poco in partita. L’altoatesino ha dato subito il suo ritmo all’incontro: lo statunitense ha tenuto testa solo i primi minuti, poi è emersa la qualità dell’italiano. Dopo i primi game, il punteggio è già di 4-1, che dopo un altro break si è ben presto trasformato nella vittoria del primo set senza alcun patema. Tien tenta una reazione nel secondo set, ma non basta: infatti, già al terzo game arriva il break di Sinner. 🔗 Leggi su Sportface.it

