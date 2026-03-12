Indagini sul delivery la Cgil | Dietro l’algoritmo spariscono i diritti Va applicato il Ccnl logistica

La Procura di Milano ha avviato indagini sui servizi di consegna di Deliveroo e Glovo, concentrandosi sulle modalità operative delle aziende e sulle condizioni dei rider. La discussione riguarda anche l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore logistica, che secondo la Cgil dovrebbe essere rispettato. La questione si concentra sulle potenziali violazioni dei diritti dei lavoratori nel contesto delle piattaforme di delivery.

Dopo le indagini su Deliveroo e Glovo il sindacato rilancia la richiesta di stabilizzazione con il contratto della logistica Le indagini della Procura di Milano sui colossi del delivery Deliveroo e Glovo riaccendono il dibattito sulle condizioni di lavoro dei rider. Secondo la Cgil e le categorie Nidil, Filcams e Filt di Rimini, quanto emerso dalle inchieste conferma un sistema che da anni il sindacato denuncia come basato su sfruttamento e cottimo mascherato. “Come Cgil, Nidil, Filcams e Filt di Rimini siamo a denunciare con forza che quello che emerge delle indagini conferma le nostre posizioni e sottolinea quello che i rider vivono ogni giorno sulla strada: condizioni di sfruttamento inaccettabili e retribuzioni che spesso scivolano sotto la soglia della povertà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Sindacato Adl Cobas contro il contratto applicato dalla coop ForB: "Applicato per comprimere salari e diritti"Il sindacato di base Adl Cobas denuncia “l’uso distorto e strumentale del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, impiegato –...

Leggi anche: Manageritalia-Assologistica rinnovano ccnl dirigenti logistica

Una selezione di notizie su Indagini sul delivery la Cgil Dietro...

Temi più discussi: Rider, indagini sulle condizioni di lavoro. La Cgil: Anche nella nostra provincia paghe sotto la soglia di povertà; Deliveroo, convalidato il controllo giudiziario: Stipendi sotto la soglia di povertà; Rider, la Cgil attacca i colossi del delivery; Deliveroo, gip convalida il controllo giudiziario nell’inchiesta per caporalato.

Procura indaga sul food delivery e ristoranti responsabili dello sfruttamento riderMilano, indagine sul food delivery: nel mirino anche i ristoranti La Procura di Milano sta ampliando l’inchiesta sul food delivery, finora concentrata ... assodigitale.it

Food delivery, se il rider è sfruttato rischia anche il ristorante. L'indagine della ProcuraL’inchiesta sullo sfruttamento dei rider di Glovo e Deliveroo si allarga. La Procura di Milano ora verifica anche la posizione dei ristoratori che vendono sulle piattaforme di food delivery. msn.com

Un esposto dell’associazione Antigone ha dato il via alle indagini su presunti abusi nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma. La Procura indaga su dieci agenti della polizia penitenziaria: due per tortura, altri per lesioni e falso. Le presunte vittime sare - facebook.com facebook

Don Matteo, anticipazioni 19 marzo: crisi tra Diego e Giulia, nuove indagini per Don Massimo x.com