Incontro sulla Riforma Nordio Le ragioni del NO al referendum

A Gallipoli si sono svolti incontri di approfondimento sulla riforma Nordio, che riguarda la riforma costituzionale della giustizia. Questi incontri si sono concentrati sulle ragioni del NO al referendum, che si terrà il 22 e 23 marzo. La discussione ha coinvolto diverse persone del territorio salentino interessate alle questioni legate alla modifica della legge.

GALLIPOLI – Proseguono anche sul territorio salentino gli incontri di approfondimento sui temi del referendum relativo alla riforma costituzionale della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo prossimi.Lunedì prossimo, 16 marzo alle 18, presso il teatro Garibaldi del centro storico a Gallipoli.