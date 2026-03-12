Incontro su referendum | studenti e docenti lasciano il convegno perché manca par codicio Il comunicato dell’USR Campania

Durante un incontro sul referendum costituzionale, alcuni studenti e docenti hanno abbandonato il convegno a causa della mancanza di par condicio. L’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha aperto accertamenti sulla partecipazione di diverse classi di scuole superiori di Napoli all’evento formativo tenutosi l’11 marzo. La vicenda riguarda l’evento in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026.

