Incontrarsi da tutta Europa in Polonia le studentesse dell' Ainis ricevute anche dal sindaco di Malopolskie

Studentesse del liceo linguistico Ainis provenienti da diverse nazioni europee si sono riunite in Polonia, a Malopolskie, vicino a Cracovia, per un incontro legato al programma Erasmus. L'evento ha visto la partecipazione delle giovani insieme alle professoresse Antonella Corrado e Giuseppina Liotta. Il sindaco della regione ha accolto ufficialmente le studentesse durante l'iniziativa.

Incontrarsi in Polonia da tutta Europa e condividere insieme l'esperienza Erasmus. A Malopolskie a pochi chilometri da Cracovia c'erano anche le studentesse del liceo linguistico Ainis accompagnate dalle professoresse Antonella Corrado e Giuseppina Liotta. Il gruppo è stato  ricevuto dal sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

