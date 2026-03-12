Incontrarsi da tutta Europa in Polonia le studentesse dell' Ainis ricevute anche dal sindaco di Malopolskie

Studentesse del liceo linguistico Ainis provenienti da diverse nazioni europee si sono riunite in Polonia, a Malopolskie, vicino a Cracovia, per un incontro legato al programma Erasmus. L'evento ha visto la partecipazione delle giovani insieme alle professoresse Antonella Corrado e Giuseppina Liotta. Il sindaco della regione ha accolto ufficialmente le studentesse durante l'iniziativa.

Incontrarsi in Polonia da tutta Europa e condividere insieme l'esperienza Erasmus. A Malopolskie a pochi chilometri da Cracovia c'erano anche le studentesse del liceo linguistico Ainis accompagnate dalle professoresse Antonella Corrado e Giuseppina Liotta. Il gruppo è stato ricevuto dal sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati La Penna, l’AIA si schiera al fianco dell’arbitro romano: il comunicato dell’associazione dopo le minacce ricevute dal direttore di garadi Redazione JuventusNews24La Penna, l’AIA si è schierata al fianco dell’arbitro romano con un comunicato ufficiale. Da Davos al Lago di Como, lo spettacolo dell’aurora boreale arriva in tutta Europa – Le fotoGli esperti lo avevano detto chiaramente: la tempesta solare in corso provocherà aurore boreali visibili in diverse aree del mondo. Aggiornamenti e notizie su Incontrarsi da tutta Europa in Polonia... Discussioni sull' argomento Ciclo di Webinar Lezioni d'Europa 2026: 8 incontri gratuiti per ripensare il futuro dell'UE. Dal 19 marzo al 14 maggio 2026 | Provincia di Padova; Ursula von der Leyen si rifiuta di incontrare le vittime dell’inquinamento da PFAS; I movimenti no pfas a Bruxelles, ma Von der Leyen nega (ancora) un incontro; Ucraina. Non si è spenta la luce nella notte della guerra, da Taizé un viaggio tra resilienza e speranza. Alla Fiera Creattiva di Bergamo si crea sul serio! Allo stand Sprea Editori si parla di creatività, filati e nuove tecniche: corsi di tricotin borse all’uncinetto tanti spunti per chi ama creare con le proprie mani. Un momento speciale per incontrarsi dal vivo, c facebook