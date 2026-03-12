Inclusione sociale e lavoro | parte il progetto Verso Strade Nuove col Welfare nell’Ambito N17

È partito il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare” nell’Ambito N17, finanziato dalla Regione Campania. Il progetto coinvolge i Comuni di Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino, con l’obiettivo di istituire un Centro Territoriale di Inclusione. L’iniziativa si concentra sull’inclusione sociale e l’occupazione nella zona interessata.

Finanziato dalla Regione Campania, il progetto coinvolge i Comuni di Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino con la creazione del Centro Territoriale di Inclusione. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di 1.169.657,50 euro, destinato alla realizzazione delle attività del Centro Territoriale di Inclusione e al potenziamento dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. Le attività saranno realizzate grazie alla collaborazione tra diversi soggetti del territorio: Una Città Che. APS, Esculapio Cooperativa Sociale, Centro Studi Politeia s.r.l. e Qualifica Group Formazione e Lavoro Impresa Sociale, in sinergia con l’Azienda Speciale Consortile Ambito N17. 🔗 Leggi su 2anews.it

