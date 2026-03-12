Incidente tra mezzi pesanti | camion cisterna intraversato superstrada bloccata FOTO

Questa mattina, sulla superstrada FiPiLi tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, un camion cisterna si è intraversato bloccando la circolazione. L’incidente ha coinvolto anche un altro mezzo pesante, portando alla sospensione del traffico sulla carreggiata diretta verso Livorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno gestendo la rimozione dei mezzi e la riapertura della strada.

Un camion cisterna si è intraversato questa mattina sulla superstrada FiPiLi tra Lastra a Signa e Ginestra fiorentina, in direzio e Livorno, a seguito di un incidente che ha coinvolto anche un altro mezzo pesante. A seguito dell'incidente il tir con la cisterna ha occupato l'intera carreggiata, bloccando totalmente il traffico. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 e ha causato un fortissimo impatto sulla viabilità, con una coda arrivata ad oltre 5 chilometri. La strada è stata poi liberata, nel giro di un'ora circa e il traffico è tornato gradualmente alla normalità. Per i pendolari della FiPiLi è stata l'ennesima mattina di disagi, ancora una volta per un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

