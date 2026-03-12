Incidente sull' Apecchiese rimosso il camion finito fuori strada

Nella mattinata di oggi si sono concluse le operazioni di rimozione del camion che ieri si era schiantato lungo l'Apecchiese, al km 7+100. Le autorità hanno intervenuto per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il veicolo che si trovava fuori carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incidente.

Si sono concluse nella mattinata di oggi, 12 marzo, le operazioni di recupero del mezzo pesante che ieri era finito fuori strada lungo l'Apecchiese, al km 7+100. Il conducente, rimasto illeso, ha perso il controllo del camion ed è uscito fuori strada, rischiando di finire nella scarpata sottostante. Per consentire il recupero del mezzo e mettere in sicurezza la strada, era stato temporaneamente predisposto il senso unico alternato di marcia con installazione di un semaforo. Il mezzo è stato recuperato questa mattina. Una pattuglia del comando polizia locale si è posizionata all'inizio della strada provinciale al fine di far confluire il traffico su percorsi alternativi e la stessa soluzione è stata predisposta sul versate marchigiano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

