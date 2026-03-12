Incidente su strada Acquabianca | scontro tra auto un ferito

Nel primo pomeriggio del 12 marzo, sulle strade di Viterbo, si è verificato un incidente su strada Acquabianca all’altezza dell’incrocio con il quartiere Colleverde. Due veicoli sono entrati in collisione, causando un ferito che è stato soccorso dai mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pomeriggio movimentato sulle strade di Viterbo, dove il 12 marzo si sono verificato due incidenti. Il primo è avvenuto attorno alle 14,30 su strada Acquabianca, all'altezza dell'incrocio per il quartiere Colleverde. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate e una persona è rimasta ferita. È stata affidata alle cure del personale sanitario, intervenuto sul posto insieme alle forze dell'ordine che hanno eseguito rilievi e accertamenti e hanno gestito la viabilità. Nel tardo pomeriggio, un secondo episodio ha coinvolto un furgone: è finito fuori strada sulla provinciale 10 Carcarelle tra le frazioni di Tobia (Viterbo) e Tre Croci (Vetralla). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Incidente in tangenziale, scontro tra due auto: un feritoUn incidente stradale si è verificato in mattinata lungo la tangenziale, in Strada Vallazza, nei pressi dell’area fieristica di Parma.

Leggi anche: Incidente sulla strada statale 189, scontro tra due furgoni: un ferito

Una raccolta di contenuti su Incidente su strada Acquabianca scontro...

Viterbo – Scontro tra due auto su strada Acquabianca, una persona feritaVITERBO – Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, si è verificato un incidente stradale a Viterbo lungo strada Acquabianca. Intorno alle 14:30, per cause ancora in corso di accertamento, due ... etrurianews.it

Incidente nel Viterbese, padre, madre a una bambina in ospedale(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Una famiglia di tre persone, padre, madre e una bambina, è rimasta coinvolti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14, su Strada Acquabianca, che unisc ... msn.com