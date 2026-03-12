Incidente SP1 | autotrasportatore ucciso due figlie rimaste

Nella serata del 9 marzo 2026, sulla strada provinciale SP1 che collega Tauro a Taurianova, un autotrasportatore ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo, di cui si conosce solo il nome, Hassan El Kandoudi, viaggiava con le sue due figlie, che sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi.

La sera del 9 marzo 2026, sulla strada provinciale SP1 che collega Tauro a Taurianova, la vita di Hassan El Kandoudi si è interrotta in modo improvviso e tragico. L’uomo, un autotrasportatore marocchino di 55 anni residente ad Avellino, è stato investito da un veicolo mentre camminava lungo il tratto stradale vicino al centro commerciale degli Ulivi. La notizia ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce le dinamiche di una provincia spesso sottovalutata. I familiari della vittima hanno espresso il loro profondo dolore e richiesto rispetto per il lutto che sta colpendo due figlie rimaste orfane. Hanno affidato la gestione legale dell’incidente all’avvocato Augusto Guerriero, esperto del Foro di Avellino, chiedendo piena chiarezza sulle circostanze esatte del sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Hassan El Kandoudi travolto e ucciso sulla Sp1 a Gioia Tauro, la famiglia: "Rispetto per il nostro dolore"“I familiari confidano nel lavoro delle autorità competenti e chiedono rispetto per il dolore che stanno vivendo in questo momento”.