Incidente in tangenziale | furgone si schianta contro un palo 43enne grave in ospedale

Un furgone è uscito di strada sulla Tangenziale Est di Milano e si è schiantato contro un palo di acciaio. L'incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto un conducente di 43 anni, che è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Un furgone è uscito di strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì 12 marzo, nel tratto tra l'uscita 13 Cernusco Brugherio e l'uscita 14 Carugate. Il bilancio è di un ferito, il conducente del furgone, un quarantatreenne. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Monza e dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuti con ambulanza ed elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono affidati alla polizia stradale di Novate arrivati assieme personale di Milano Serravalle e personale dell'officina Mariani di Brugherio, incaricati di recuperare il mezzo distrutto: un furgone con i loghi di un'azienda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorsoUn furgone è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente in tangenziale furgone si...

Temi più discussi: Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorso; Tangenziale Milano, furgone si schianta contro un palo: lunghe code; Incidente in tangenziale: grave un 57enne di Campobasso; Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorso.

Incidente in tangenziale: furgone si schianta contro un palo, 43enne grave in ospedaleUn furgone è uscito di strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì 12 marzo, nel tratto tra l'uscita 13 ... monzatoday.it

Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feritiÈ successo tra la statale 36 e la Tangenziale Nord in direzione Milano. Traffico in tilt lungo l'arteria stradale ... milanotoday.it

Un aereo cisterna Usa si è schiantato nell'Iraq occidentale. Lo annuncia il Comando centrale americano in un post sui social precisando che "non si tratta di fuoco nemico". "L'incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury. So - facebook.com facebook

Emiliano Malagoli nel 2011 ha perso una gamba in un incidente in moto. Dalla tragedia nasce un'opportunità: oggi con l'associazione Diversamente Disabili aiuta persone con disabilità a guidare moto adattate e tornare alla loro passione. Su Scrp di #marzo: x.com