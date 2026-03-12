Un incidente grave si è verificato in Abruzzo lungo la strada statale 80, nel tratto della variante di Teramo chiamato “lotto zero”. Un fronte di veicoli si è scontrato frontalmente, provocando la morte di un uomo di 38 anni. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma hanno trovato la scena troppo grave per intervenire efficacemente. La strada è stata chiusa al traffico mentre vengono svolti i rilievi.

Un giovedì di sangue sconvolge l’Abruzzo: un drammatico scontro frontale avvenuto lungo la strada statale 80, nel tratto della variante di Teramo noto come “lotto zero”, ha strappato alla vita un uomo di 38 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 13:15 del 12 marzo, coinvolgendo due vetture, una Fiat Punto e una Ford Fiesta. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo al trentottenne, deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. L’allarme è scattato immediatamente, attivando una complessa macchina dei soccorsi che ha visto impegnati in prima linea i vigili del fuoco di Teramo e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente devastante in Italia, la morte atroce. Soccorsi impotenti davanti alla scena!

