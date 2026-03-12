Incidente a Milano taxi si schianta contro un tram durante un sorpasso

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, un taxi si è scontrato contro un tram in viale Corsica a Milano. L’incidente è avvenuto dopo un sorpasso, che ha portato l’auto a perdere il controllo e finire contro il tram. Sul posto sono intervenuti i numerosi mezzi di soccorso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

È successo in viale Corsica a Milano nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. Sul posto la polizia locale e il 118. Il taxi avrebbe fatto un sorpasso vietato Prima il sorpasso, poi lo schianto del taxi contro un tram. È la dinamica dell’incidente avvenuto nel in viale Corsica a Milano nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. Quattro persone sono rimaste leggermente ferite e sono state accompagnate in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per lievi contusioni. Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 17 di giovedì, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice giallo che ha soccorso i feriti: due uomini di 30 e 34 anni e due donne di 31 e 60 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

