Incidente a Lugo | 25enne si schianta contro un albero

Un giovane di 25 anni ha perso il controllo della sua moto Yamaha a Lugo di Vicenza e si è schiantato contro un albero. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Il conducente è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un giovane di 25 anni è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Lugo di Vicenza, dove ha perso il controllo della sua moto Yamaha e si è schiantato contro un albero. L’evento si è verificato mercoledì 11 marzo 2026 alle 16:50 circa in via Cartiera, all’altezza del distributore Eni, costringendo alla chiusura della strada per due ore mentre i soccorsi intervenivano immediatamente. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza tramite elisoccorso, con la situazione descritta come grave dai primi rilievi sul luogo dell’urto. La dinamica dello scontro e l’intervento dei soccorsi. L’episodio drammatico ha avuto origine da una perdita improvvisa di stabilità del mezzo durante la percorrenza della strada verso Zugliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

