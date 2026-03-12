Incendio rapimento e bomba | il caos a Latina

Un mercoledì di marzo nel territorio pontino si apre tra allerta meteo e tensioni sociali, con un incendio che ha coinvolto cinque vetture nel parcheggio del Conad di viale Paganini a Latina. Mentre i vigili del fuoco e la polizia indagano sulle cause della fiammata, emerge una storia umana drammatica: una madre testimonia di aver uno sconosciuto tentare di afferrare il suo bambino dal seggiolino, un episodio che ha scosso la comunità locale. Parallelamente, l'amministrazione comunale annuncia l'annullamento di una gara per la sosta a pagamento a causa di errori di calcolo nei punteggi, mentre ad Aprilia si preparano le operazioni di smaltimento di una bomba inesplosa rinvenuta a Campo di Carne.