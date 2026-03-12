Incendio in abitazione a Fabbrico cinque donne intossicate

Un incendio si è sviluppato in un’abitazione a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, causando l’intossicazione di cinque donne. I vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e soccorrere le presenti. Le donne sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Fabbrico (Reggio Emilia), 12 marzo 2026 – I vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi sono intervenuti nella notte, poco dopo le cinque, in una abitazione di via Bernolda, a Fabbrico, per domare un incendio che aveva interessato una camera da letto, in particolare un materasso, con molto fumo che si è diffuso negli ambienti. In casa c'erano il capofamiglia, la moglie di 45 anni e le quattro figlie con età compresa tra i 19 e i 25 anni. Proprio per le donne è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per il trasporto in pronto soccorso a Guastalla, per una visita di controllo dovuta all'inalazione di fumo. Le loro condizioni sono rassicuranti.