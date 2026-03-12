Incendio a Torre Picentina | fiamme e rifiuti tossici

Intorno alle 17.30 del pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026, una colonna di fumo nero si è innalzata nella località Torre Picentina, punto di confine tra i comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano. Le fiamme hanno divampato tra sterpaglie e materiali sospetti, creando un disagio immediato per gli automobilisti che transitavano sulla strada statale. La scena è stata segnalata sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale aveva già denunciato in precedenza lo sversamento di presunti rifiuti tossici da parte di un rimorchio nell'area. L'intervento dei vigili del fuoco è stato rapido per contenere la propagazione delle fiamme, mentre le autorità procedono agli accertamenti necessari.