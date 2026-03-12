Incendio a Livorno | 4 famiglie evacuate 10 soccorsi per

Un incendio si è verificato nell’ex circoscrizione del quartiere Corea a Livorno, in via delle Sorgenti. Quattro famiglie sono state evacuate e dieci persone sono state assistite dai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Un incendio ha colpito la struttura dell’ex circoscrizione nel quartiere Corea di Livorno, in via delle Sorgenti. Quattro nuclei familiari sono stati evacuati e dieci persone hanno richiesto assistenza medica per l’inalazione di fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e le fiamme sono state domate rapidamente. La pioggia cadeva copiosa sulla città mentre i soccorritori lavoravano sul posto. Il sindaco Luca Salvetti ha confermato che quattro famiglie sono state rimosse dalla zona a rischio. L’assessore al Sociale Andrea Raspanti si sta occupando della sistemazione temporanea degli sfollati. La struttura è stata interdetta per permettere la bonifica necessaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

