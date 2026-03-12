Incendio a Fabbrico | madre e 4 figlie salve colpa di

Nella notte di giovedì 12 marzo, un incendio si è sviluppato in un’abitazione di via Bernolda a Fabbrico. Una madre e le sue quattro figlie sono state messe in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti rapidamente per domare le fiamme. L’incendio ha causato danni alla struttura, ma nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio scoppiato nella notte di giovedì 12 marzo a Fabbrico ha coinvolto un’abitazione in via Bernolda. Una madre di 45 anni e le sue quattro figlie sono state trasportate al pronto soccorso di Guastalla dopo aver respirato fumo tossico. L’allarme è scattato poco dopo le cinque del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all’interno della casa. Le indagini preliminari indicano che la causa probabile sia una candela lasciata accesa vicino a un materasso nel secondo piano. La dinamica dell’incidente e l’intervento delle forze dell’ordine. Il rogo si è sviluppato con velocità preoccupante, costringendo gli occupanti a cercare la salvezza fuori dall’edificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Fabbrico: madre e 4 figlie salve, colpa di Articoli correlati Incendio in abitazione a Fabbrico, cinque donne intossicateFabbrico (Reggio Emilia), 12 marzo 2026 – I vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi sono intervenuti nella notte, poco dopo le cinque, in una... Incendio Torre dei Moro, la procura chiede otto anni per il rappresentante della società che fabbricò i pannelliVanno da tre anni e sei mesi a otto anni di carcere le condanne chieste dalla pm di Milano, Marina Petruzzella, nel processo per l'incendio della... Contenuti e approfondimenti su Incendio a Fabbrico madre e 4 figlie... Incendio in abitazione a Fabbrico, cinque donne intossicateFabbrico (Reggio Emilia), 12 marzo 2026 – I vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi sono intervenuti nella notte, poco dopo le cinque, in una abitazione di via Bernolda, a Fabbrico, per domare un inc ... ilrestodelcarlino.it Stanza a fuoco per una candela rimasta accesa in casa: madre e quattro figlie in ospedaleFabbrico Nelle prime ore di oggi cinque donne sono state soccorso a Fabbrico in seguito a un incendio nella loro abitazione. Le fiamme sono divampate all’interno in una casa di via Bernolda. L'allarme ... msn.com