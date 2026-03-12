Incendi sul monte Ramaceto | due allevatori perquisiti

I Carabinieri forestali di Genova hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro presso una famiglia di allevatori di Cichero, in seguito alle indagini sugli incendi boschivi avvenuti sulle pendici del Monte Ramaceto. Due allevatori sono stati sottoposti a perquisizione nell’ambito delle verifiche riguardanti i grandi incendi che hanno interessato la zona.

Gli incendi erano proseguiti per tutto il giorno percorrendo una superficie complessiva di oltre 23ettari (230mila mq) di pascoli e boschi. Per lo spegnimento erano dovuti intervenire numerosi vigili del fuoco, volontari a mezzi aerei. L’area era già stata percorsa da ripetuti e vasti incendi invernali negli ultimi anni. Gli inquirenti hanno ipotizzato che all'origine ci sia la scorretta pratica del rinnovo del pascolo col fuoco. "Era uso presso alcune comunità agricole - spiegano - cercare di contrastare il naturale instaurarsi di cespugli e piante arboree, appiccando il fuoco ai pascoli prevalentemente in inverno a intervalli più o meno regolari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

