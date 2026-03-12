Inaugurato il nuovo Dae all’Eremo di Calomini in ricordo di Annalisa Bani

Domenica scorsa all’Eremo di Calomini, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore. L’installazione è avvenuta in memoria della dottoressa Annalisa Bani, molto conosciuta e apprezzata nella Valle del Serchio. La cerimonia ha visto la presenza di persone della comunità locale, che hanno partecipato alla commemorazione. L’evento si è concluso con l’attivazione ufficiale del dispositivo.

Domenica scorsa è stato inaugurato all’Eremo di Calomini, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, un nuovo defibrillatore in ricordo della dottoressa Annalisa Bani, molto conosciuta e apprezzata in tutta la Valle del Serchio, scomparsa un anno fa a causa di una tragedia della strada. L’iniziativa, promossa dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, attiva nel territorio comunale di Fabbriche con la sezione Val di Turrite, ha visto una grande partecipazione già dal suo inizio, con il pellegrinaggio dei volontari della Confraternita che hanno raggiunto l’Eremo. Qui, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Dae presieduta da fratel Benedetto, alla presenza di un nutrito gruppo di volontari e soci della Misericordia, a partire dalla Merciful Band. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato il nuovo Dae all’Eremo di Calomini in ricordo di Annalisa Bani Articoli correlati I colleghi ricordano. Annalisa BaniIn occasione del primo anniversario della sua tragica morte, investita da un’automobile, l’equipe del servizio di Salute mentale della Valle del... Mostra in ricordo di Annalisa Campailla a Palazzo StellaS’inaugura sabato 17 gennaio alle ore 17:00, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra in ricordo di Annalisa Campailla, a cura di... Altri aggiornamenti su Inaugurato il nuovo Dae all'Eremo di... Temi più discussi: Inaugurato il nuovo Dae all’Eremo di Calomini in ricordo di Annalisa Bani; Inaugurato all’Eremo di Calomini un defibrillatore in ricordo di Annalisa Bani; Un nuovo defibrillatore all’Eremo di Calomini. Domenica 8 marzo inaugurazione del DAE all’Eremo di Calomini e pellegrinaggio della Sezione Val di Turrite della Misericordia di Borgo a MozzanoEREMO DI CALOMINI - Domenica 8 marzo sarà una giornata di festa per tutta la comunità di Fabbriche di Vergemoli e per la Misericordia di Borgo a Mozzano ... giornaledibarga.it Inaugurato all’Eremo di Calomini un defibrillatore in ricordo di Annalisa BaniE’ stato inaugurato all’ingresso dell’Eremo di Calomini un defibrillatore dedicato alla memoria della Dottoressa Annalisa Bani deceduta poco più di ... giornaledibarga.it Domenica 8 marzo inaugurazione del DAE all’Eremo di Calomini e pellegrinaggio della Sezione Val di Turrite della Misericordia di Borgo a Mozzano - facebook.com facebook