In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino | il prezzo è da capogiro

È in vendita a Stresa una villa di lusso situata sul Lago Maggiore, nota come Villa Neam. La proprietà si trova in una posizione privilegiata con vista sul lago e sulla catena montuosa del Monte Rosa. La villa dispone di una grande piscina e di un giardino ampio. Il prezzo richiesto per questa residenza esclusiva è molto elevato.

Una villa esclusiva è in vendita a Stresa, la perla del Lago Maggiore. Villa Neam si trova proprio in quell'angolo di paradiso dove l'acqua cristallina del lago incontra quell'orizzonte che pare infinito, dato che a coronarlo c'è la catena Montuosa del Monte Rosa. A Villa Neam, sottolinea l'annuncio su LuxuryEstate, ogni dettaglio è studiato per garantire il massimo comfort, accanto agli impianti più all'avanguardia di domotica e videosorveglianza. Gli ambienti interni si sviluppano su tre livelli, tutti serviti da ascensore e da una splendida scala in vetro. Al piano mediano living uno spettacolare doppio salone direttamente collegato al frontale terrazzo, area pranzo con una stupenda cucina, studio, bagno e collegamento diretto con un grande garage con piattaforma rotante di parcheggio e area magazzino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

