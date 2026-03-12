In supporto della Rafiqueer

Un evento si sta svolgendo per raccogliere fondi destinati al viaggio della Rafiqueer boat verso Gaza. Mancano circa 50 giorni per raggiungere i 35 mila euro necessari a far partire la prima imbarcazione queer e transfemminista. L’obiettivo è sostenere la solidarietà al popolo palestinese attraverso questa iniziativa. Finora sono stati raccolti una parte dei fondi richiesti.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Un evento per raccogliere fondi per supportare il viaggio della Rafiqueer boat verso Gaza. Mancano 50 giorni per raggiungere i 35mila euro necessari a far salpare la prima imbarcazione queer e transfemminista* per la solidarietà al popolo palestinese. Una barca queer si unirà al viaggio della prossima flottiglia, le Thousand Madleens, che a primavera salperà per le coste dei Territori Occupati: una nuova traversata che vuole unire resistenze, lotte transfemministe e solidarietà internazionale.Per questo venerdì 13 marzo, dalle ore 18, al Circolo Arci Porta a Prato (via delle Porte Nuove 33) Arcigay Firenze Altre Sponde promuove un pomeriggio di attività, musica, condivisione (e raccolta fondi). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Un agente della Polizia Municipale in supporto della Procura per i 'Codici Rossi'E' stato firmato ieri mattina, 30 gennaio, il Protocollo d'Intesa tra la Procura della Repubblica e il Comune di Pisa, che rinnova e rafforza la...