L’Armata del campo largo si sfalda in mille pezzi mentre Vannacci prende una posizione a sinistra. Nel frattempo, l’opposizione si divide, presentando quattro mozioni separate e mostrando differenze di intenti. Futuro Nazionale si schiera contro il governo, creando ulteriori tensioni nel panorama politico. La situazione riflette un quadro frammentato e in evoluzione, con alleanze e posizioni in continuo mutamento.

A unire le opposizioni non resta che l’esecutivo, perché sul resto pare impossibile trovare l’unità. Per il segretario dem, Elly Schlein, però, è tutto normale: «Sul Consiglio europeo è sempre stato fatto così», risponde a chi chiede perché non sia stato presentato un testo unitario sulle comunicazioni del premier, Giorgia Meloni, su Iran e Consiglio Ue. Sulla politica estera, insomma, si mostrano disuniti e lo rivendicano anche. Quella del Pd è una risoluzione corposa, suddivisa in sette temi principali e 26 impegni chiesti al governo. I dem chiedono all’esecutivo di «scegliere senza esitazioni e ambiguità, di fronte alle minacce globali e... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In mille pezzi l’Armata del campo largo. Vannacci gira a sinistra

