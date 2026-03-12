In Medio Oriente rischio Vietnam L’esperto | La guerra si complica Trump è un’incognita

In Medio Oriente, il rischio di un conflitto prolungato si fa più concreto, con molti scenari possibili. Secondo l’esperto dell’Istituto affari internazionali, le premesse indicano che la guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica potrebbe durare nel tempo. La situazione resta complessa e imprevedibile, e la presenza di Trump come potenziale attore aggiunge un’incognita alla dinamica.

Roma, 12 marzo 2026 – “Ci sono le premesse affinché il conflitto duri a lungo”. Sono molti gli scenari, secondo l’esperto dell’Istituto affari internazionali Alessandro Marrone, che si potrebbero prospettare per la guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica islamica. Una crisi che ormai prosegue da quasi due settimane. Iran, dodicesimo giorno di attacchi da Usa e Israele È questa la guerra che gli Usa avevano pensato? “Gli obiettivi degli Stati Uniti non sono chiari. Probabilmente l’amministrazione Trump, forte anche del successo ottenuto in Venezuela, si aspettava un cambio della leadership iraniana più accomodante nei suoi confronti; ma questo non è avvenuto ed è molto improbabile che avvenga in futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

