In Brianza una mostra speciale per celebrare Carlo Acutis

Una mostra speciale in Brianza per celebrare Carlo Acutis, il 15enne morto all'ospedale San Gerardo e diventato santo. La mostra, intitolata "Carlo Acutis. Una semplicità straordinaria", sarà esposta nella scuola "Don Carlo San Martino" di Besana in Brianza dal 14 al 22 marzo. Promossa dall'associazione Amici di Carlo Acutis è stata realizzata in occasione della 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. "Si potrebbe riassumere la sua breve vita così: lo straordinario nell’ordinario. Soprattutto dal momento in cui Carlo è morto, non cessano di arrivare testimonianze e racconti, da tutte le parti del mondo, che hanno un denominatore comune: per coloro che lo incontrano, Carlo continua a essere testimone straordinario di come l’amicizia con Gesù renda la vita più interessante e lieta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

