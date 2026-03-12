Impianto fotovoltaico al Mississippi Presente ma non ha mai funzionato

Un impianto fotovoltaico installato sul tetto di Gabicce Mare, nel Mississippi, rimane inattivo. L’impianto è stato realizzato dopo interventi di ristrutturazione che sono costati oltre 2 milioni e 500 mila euro e si sono conclusi nel 2023. Nonostante la presenza fisica, l’impianto non ha mai iniziato a funzionare.

C'è, ma non funziona. L' impianto fotovoltaico sul tetto del Mississippi a Gabicce Mare, installato in seguito agli interventi di ristrutturazione costati oltre 2milioni e 500mila euro, fatti dal Comune e terminati nel 2023, non è mai entrato in esercizio. E' il tema su cui l'altra sera durante il consiglio comunale il capogruppo della lista di opposizione aMare Gabicce, Michele Bencivenga ha posto alla sindaca Marila Girolomoni e alla Giunta nuove domande e chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato al mancato funzionamento dell'impianto in questi anni. Sull'argomento, il capogruppo dell'opposizione ha presentato infatti un'interrogazione lo scorso luglio: nella sua risposta il Comune ha subordinato l'attivazione dell'impianto alla richiesta del concessionario del bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impianto fotovoltaico al Mississippi. Presente, ma non ha mai funzionato