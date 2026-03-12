Ilva Urso parla al Senato ma l’aula deserta | solo 30 parlamentari presenti appena 9 della maggioranza

Durante un intervento al Senato, il ministro ha parlato della vertenza Ilva, ma l’aula era quasi vuota con soli 30 parlamentari presenti, di cui appena nove della maggioranza. Si tratta di una delle questioni industriali più rilevanti nel paese, coinvolgendo circa 20mila lavoratori tra impiegati diretti e indiretti e rappresentando un settore fondamentale per diverse filiere legate all’acciaio.

È una delle vertenze italiane più importanti, non fosse altro perché coinvolge circa 20mila lavoratori tra diretti e indiretti oltre a rappresentare l’industria chiave per intere filiere che vivono di acciaio. Eppure, nonostante il momento critico, in Parlamento sembra non interessare a molti. Anzi, a nessuno o giù di lì. Quando giovedì mattina il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è arrivato al Senato per la sua informativa su Ilva, l’aula di Palazzo Madama era pressoché deserta. Gli scranni sono rimasti quasi vuoti in ogni area dell’emiciclo. Erano presenti una trentina di parlamentari, appena 9 della maggioranza. Solo due di Fratelli d’Italia, il partito del ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

