Illuminazione e polemiche Bertani risponde alla Lega | Nessun piano per spegnere le luci in centro storico

L'amministrazione comunale ha chiarito che non è previsto alcun piano per spegnere le luci nel centro storico, in risposta alle polemiche sollevate dalla Lega. La discussione si è concentrata sulle misure di risparmio energetico, con un confronto aperto tra le parti che si è svolto pubblicamente. La questione ha suscitato reazioni e commenti da entrambe le fazioni senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Botta e risposta dopo le critiche del Carroccio sull'iniziativa simbolica. L'assessore: "Abbiamo aderito a una campagna nazionale di poche ore" Botta e risposta a distanza tra l'Amministrazione comunale e l'opposizione sul tema del risparmio energetico. Al centro del contendere l'iniziativa "M'illumino di meno", che ha acceso uno scontro politico tra il capogruppo della Lega, Enrico Sirotti Gaudenzi, e l'assessore alla Sostenibilità Andrea Bertani. Quest'ultimo ha preso la parola per smentire le ricostruzioni e le dichiarazioni del leghista, parlando di un "fraintendimento" su una scelta puramente simbolica.